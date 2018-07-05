У дамбы в южноуральском селе из реки вытащили девятилетнюю девочку

Девятилетнюю девочку без сознания выудили из реки в Варне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ЧП произошло в селе Варна на реке Нижний Тогузак, около дамбы.

Проходя днем мимо дамбы, работник 58-й пожарно-спасательной части 9-го отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области услышал крики о помощи. Мужчина бросился в воду и увидел маленькую девочку, которую вытащил на берег. Ребенок был без сознания, но дышал. Перенеся девочку в машину, южноуралец доставил пострадавшую в больницу. Пожарный объяснил врачам, что случилось и откуда ребенок. Вскоре девочка пришла в себя и начала разговаривать.

«День выдался очень жарким, и, возможно, ребенок просто перегрелся на солнце! – рассказывает мужчина. – Может быть, конечно, и по другой причине стало плохо».

Стоит отметить, что участок возле дамбы является несанкционированным для купания местом. Приходят на речку и дети, причем далеко не всегда в сопровождении взрослых, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.07.18

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