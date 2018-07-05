Полтора десятка человек эвакуировали из дома в центре Челябинска из-за гранаты в подвале

16 человек, включая детей, эвакуировали из челябинской многоэтажки из-за угроза взрыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 4 июля в одном из жилых домов Центрального района.

В подвале многоквартирного дома обнаружили предмет, похожий на гранату. К месту находки вызвали полицию и экстренные службы.

Жильцов подъезда, где была обнаружена опасная находка, эвакуировали: всего дом покинули 4 ребенка и 12 взрослых. Как пишет «Первый областной», после осмотра находки саперы определили, что это муляж гранаты и опасности не представляет. Жителям дома разрешили вернуться в свои квартиры в 22:35, когда взрывники закончили работу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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