Соскучились? На Южный Урал вернулись НМУ

Неблагоприятные метеоусловия вернулись в Челябинскую область, спустя 19 часов.

Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, 5 июля на Южном Урале в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, с 12 до 19 часов 5 июля на территории Челябинской области объявляются НМУ первой степени опасности.

Отметим, что предупреждение об НМУ в регионе было снято лишь вчера, 4 июля, в 17:00.

Жителям Челябинской области в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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