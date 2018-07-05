Один человек погиб и четверо ранены в ДТП на М5-Урал

Пять человек пострадали в аварии на федеральной трассе в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 4 июля в 17:22 на 104 километре автодороги Челябинск-Екатеринбург.

На федеральной трассе лоб в лоб столкнулись Renault Duster и Opel Astra. В результате столкновения один человек погиб на месте, еще четверо получили травмы разной степени тяжести, сообщает Тelefakt.ru.

Пострадавших машина «скорой помощи» госпитализировала в близлежащую больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.07.18

Соскучились? На Южный Урал вернулись НМУ. / Полтора десятка человек эвакуировали из дома в центре Челябинска из-за гранаты в подвале. / У дамбы в южноуральском селе из реки вытащили девятилетнюю девочку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»