В Челябинской области управляющая компания заплатит полмиллиона за взятку жилинспектору

За взятку чиновнику Госжилинспекции южноуральские коммунальщики заплатят полмиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска провело проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в июле 2017 директор ООО «УК Красногорский коммунальный сервис» передал чиновнику Государственной жилищной инспекции Челябинской области взятку в 50 тысяч рублей с условием, что ведомство в дальнейшем не будет проверять его организацию.

Уголовное дело в отношении бывшего инспектора Госжилинспекции региона, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки, направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении управляющей компании прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи ООО «УК Красногорский коммунальный сервис» оштрафовано на 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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