В Миассе сорвали голосование по выборам мэра города

Члены собрания депутатов Миасского городского округа саботировали голосование по выборам градоначальника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», миасским депутатам не удалось с первого раза выбрать главу города: больше половины парламентариев саботировали голосование.

Напомним, до финального раунда были допущены два претендента – экс-глава Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и председатель комитета по делам молодежи администрации Миасса Данила Михеев.

При этом с самого утра у здания мэрии стояла машина бывшего главы города Геннадия Васькова: по данным местных журналистов, на привычное место автомобиль поставила супруга находящегося под следствием экс-градоначальника.

Во второй половине дня началась сессия городского парламента. Депутаты выслушали программы обоих кандидатов, задали им интересующие парламентариев вопросы и приступили к тайному голосованию.

Однако после того, как урна для голосования была вскрыта, оказалось, что из 23 бюллетеней 12 испорчены, 9 отданы в пользу Анатолия Лобко и еще 2 – в пользу Данилы Михеева.

По данным NewsMiass, после скандального голосования журналистов и зрителей попросили удалиться. Заседание продолжилось в закрытом режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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