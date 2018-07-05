На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Южноуральцев предупредили о надвигающейся буре.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайшие 2 часа и вечером 5 июля, ночью и днем 6 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.

Кроме того, 6-8 июля в южных районах Челябинской области сохраняется сильная жара (максимальная температура воздуха до +36). 6-8 июля в южной половине региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной и метеорологической шкале).

Как предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, в условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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