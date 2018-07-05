Депутаты Миасса отказались голосовать за «человека губернатора»

В Миассе объявят новый конкурс на пост мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители собрания депутатов Миасского городского округа так и не смогли принять решения о назначении главы города.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе голосования 12 из 23 присутствовавших на сессии парламентариев испортили бюллетени, 9 голосов получил Анатолий Лобко, 2 – Данила Михеев. При этом для избрания градоначальником одному из претендентов необходимо было набрать 14 голосов.

После скандального голосования сессия продолжилась в закрытом режиме. Примерно через час председатель собрания депутатов Евгений Степовик озвучил итоги закрытого обсуждения. «Мы приняли решение заново объявить конкурс, – цитирует спикера NewsMiass. – В нем смогут принять участие все желающие, в том числе и нынешние кандидаты. Сессию для начала процедуры ориентировочно соберем на днях».

Исполнять обязанности градоначальника, по-прежнему, будет Григорий Тонких, который сегодня отказался от участия в борьбе за пост мэра. «Ничего страшного не случилось, я выполняю возложенные на меня обязанности. Завтра, надеюсь, депутаты соберутся и примут дальнейшее решение. На мой взгляд, у коллег слишком мало времени было для знакомства с кандидатами и их программами, не было и должных консультаций с общественностью и градообразующими предприятиями. Собрание поставили перед ограниченным выбором», – заявил чиновник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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