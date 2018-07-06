В Челябинской области число стобалльников достигло полутора сотен

Полторы сотни южноуральских выпускников получили высший балл на ЕГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 5 июля – официальный день опубликования результатов ЕГЭ по литературе, физике и иностранным языкам, а также резервных экзаменов по географии и информатике и ИКТ. На данный момент известны результаты всех экзаменов основных дней, а до 17 июля будут опубликованы результаты оставшихся резервных дней.

По итогам известных результатов и прошедших апелляций 149 участников ЕГЭ достигли отметки в 100 баллов. При этом, девять из них получили наивысший результат сразу по двум предметам. Итого, число стобалльных результатов в 2018 году составило 158, что на 29 больше по сравнению с 2017 годом. Это абсолютный рекорд для Челябинской области за последние 5 лет.

Лидирующую позицию в 2018 году занимает экзамен по русскому языку: 100 баллов получили 98 участников против 79 в прошлом годом.

Второе место по количеству стобалльников в Челябинской области занимает ЕГЭ по информатике и ИКТ: 21 человек (11 – в прошлом году). При этом по результатам основных и резервных дней основного периода его сдали на максимальный результат 20 человек. А еще один наивысший результат был получен в досрочный период сдачи ЕГЭ.

ЕГЭ по литературе на 100 баллов впервые сдали сразу 15 человек. Для сравнения, в 2017 году таких выпускников было 10.

Количество стобалльников по химии немногим уступает результатам по литературе – на данный момент их 14. И это тоже на пять человек больше по сравнению с 2017 годом.

По профильной математике этот год на стобалльников был чуть менее удачным. В 2017 их было восемь, в нынешнем году – шесть. Возможно, ситуация изменится после публикации результатов резервных дней.

По обществознанию, физике, географии и истории в этом году по одному стобалльному результату.

Следует отметить, на обществознании максимального результата выпускники Челябинской области не достигали с 2013 года.

Географию в прошлом году на 100 баллов также написал один выпускник, а по физике и истории количество стобалльников снизилось – в прошлом году их было семь и четыре соответственно.

До конца июля будут объявлены результаты всех резервных дней и итоги апелляций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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