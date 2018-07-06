Общественники: бардак с дорогами в Челябинске – из-за незнания местными властями федеральных законов

Общественники уличили челябинских чиновников в незнании федерального законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» состоялся круглый стол, посвященный проблемам межведомственного взаимодействия при ремонте автодорог в Челябинске. В ходе мероприятия выяснилось, что истоки проблемы лежат в несоответствии местного законодательства федеральному.

Ранее общественники неоднократно обращали внимание представителей власти, что отремонтированные дороги приходят в негодность из-за аварий на коммунальных сетях. Так, у челябинских экспертов есть замечания к качеству восстановительных работ и состоянию дорожного полотна на улицах Румянцева, Сони Кривой, Российской и Артиллерийской.

Вопиющий случай произошел в Челябинске в ночь на 21 июня. Из-за неогороженной ямы, образовавшейся в ходе работ по обследованию провала грунта из-за аварии на сетях, погиб мотоциклист. На прошлой неделе по данному факту общественники обратились в СКР и ГИБДД МВД России.

«В Челябинске в 2017 году по программе «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 11 дорог. На сегодняшний день из-за коммунальных аварий и подводных вод асфальт уже поврежден на пяти из этих улиц: проспекте Победы, шоссе Металлургов, Богдана Хмельницкого, Братьев Кашириных, Героев Танкограда и Каслинской. Последний случай был обнаружен случайно. Эта улица до сих пор на сайте единой диспетчерской службы не значится как подлежащая закрытию из-за ремонта сетей. При этом говорится о закрытии соседнего участка дороги около дома Работниц, 72», – рассказал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Челябинской области Олег Гудимов.

Случай с Каслинской представители коммунальных служб назвали «трагичной неувязкой», причина которой – «человеческий фактор». Кроме того, на круглом столе в ходе изучения Правил благоустройства территории города Челябинска выяснилось, что документ не соответствует федеральному законодательству.

«Последние изменения в существующие правила благоустройства были внесены в конце 2017 года. Однако они не содержат поправок на федеральный закон, принятый в 2015 году, по которому проектный надзор исключен из функций ГИБДД. Также в муниципальном правовом акте почему-то установлены обязанности для федерального органа власти – Госавтоинспекции. Именно ГИБДД, по мнению местных законодателей, отведен надзор за дорожным движением на месте производства земляных работ, контроль исполнения согласованной схемы и прочее. Получается, что сотрудники администрации Челябинска и представители городского законодательного органа не обладают достаточной информацией о действующем федеральном законодательстве. Отсюда идут и нестыковки по межведомственному взаимодействию, перекладывание ответственности друг на друга», – подчеркнул координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Челябинской области Алексей Бруй.

В связи с этим эксперты челябинского отделения Общероссийского народного фронта подготовят обращение к местным властям о необходимости мониторинга местного законодательства на предмет его соответствия действующему федеральному законодательству. Общественники продолжат исследование качества дорожного покрытия, особенно после проведенных работ коммунальными службами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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