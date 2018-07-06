Жительница Карабаша четыре года обирала пенсионеров

Жительница Карабаша предстанет перед судом за хищение у пенсионеров свыше 5,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карабаша утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия женщина в 2014-2017 годах путем обмана под различным предлогами похитила деньги средства у троих граждан на общую сумму свыше 5,7 миллиона рублей.

Так, у одной из потерпевших в период с сентября 2014 по август 2016 года похитила свыше 1,6 миллиона рублей, взяв в долг денежные средства под предлогом решения вопроса о трудоустройстве ее сына.

У другой потерпевшей в период с сентября 2016 по июль 2017 года выманила около 4 миллионов рублей, используя различные вымышленные предлоги о материальных проблемах у сына-участника боевых действий, зная, что пенсионерка располагает средствами.

В 2017 году похитила у другого пенсионера 150 тысяч рублей под предлогом необходимости проведения сыну операции.

Потерпевшими предъявлены гражданские иски на общую сумму 5,7 миллиона рублей.

Обвиняемая в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении за совершение 6 аналогичных преступлений.

Уголовное дело направлено в Карабашский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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