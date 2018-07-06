Бездомного, освежевавшего хаски на берегу реки Миасс, отправили в психушку

Бездомного из Казахстана, хотевшего приготовить шашлык из хаски в центре Челябинска, поместили в психбольницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, постановлением Калининского суда Челябинска от 5 июля удовлетворено ходатайство дознавателя отдела полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску о принудительном помещении в медицинскую организацию для проведения судебно-психиатрической экспертизы гражданина Республики Казахстан 1993 года рождения, который жестоко обращался с собакой.

Напомним, молодого человека задержали в начале апреля этого года, после того как подростки увидели, как пытался снять шкуру с трупа собаки хаски, повешенного на мостовое ограждение на набережной реки Миасс. Бездомный заявил, что к тому моменту животное было уже мертво, и он хотел приготовить из него шашлык. Однако отделение дознания отдела полиции «Калининский» возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой, повлекшего гибель животного.

Постановлением дознавателя назначена амбулаторная психиатрическая экспертиза, по результатам проведении которой психиатры не смогли установить, является ли подозреваемый здоровым человеком, либо нуждается в лечении.

В связи с этим назначена стационарная экспертиза с принудительным помещением подозреваемого в специализированную психоневрологическую больницу.

При рассмотрении судом ходатайства дознавателя подозреваемый пояснил, что он здоров, жил на территории Челябинска на 17 этаже в подъезде одного из домов в районе северо-запада, хочет в дальнейшем продолжить трудовую деятельность на территории города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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