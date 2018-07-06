Ленинский район Челябинска в выходные останется без трамваев

Движение трамваев в Ленинском районе Челябинска временно закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с производством аварийных работ по ремонту подземного участка теплотрассы в Ленинском районе закрывается движение трамваев с 23 часов 6 июля до 5 часов 9 июля по улицам Гагарина и Дзержинского.

6 июля трамваи №8 и №22 после 23 часов будет следовать до КБС, затем в депо.

7 и 8 июля вагоны 8 маршрута будут следовать по маршруту «Завод им. Колющенко – КБС», трамвай №22 – по маршруту «Ул. Чичерина – КБС – ЧЭМК – КБС – Ул. Чичерина». Маршрут №18 отменяется.

Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.07.18

На Южном Урале продолжается режим «черного неба». / Бездомного, освежевавшего хаски на берегу реки Миасс, отправили в психушку. / Жительница Карабаша четыре года обирала пенсионеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»