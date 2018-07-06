В Челябинск едет Кубок Гагарина

Антон Глинкин едет в Челябинск с главным трофеем КХЛ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», уже завтра, 7 июля, у челябинцев появится возможность воочию увидеть главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина.

Кубок в Челябинец привезет южноуралец Антон Глинкин, завоевавший трофей в апреле нынешнего года в составе казанского «Ак Барса». Напомним, в финале казанский клуб обыграл ЦСКА с общим счетом в серии 4:1.

С 11:00 до 13:00 презентация главного трофея КХЛ пройдет во дворце спорта школы «Трактор» (ул. Савина, 1). С 15:00 до 17:00 поклонники хоккея смогут увидеть кубок на ледовой арене «Трактор» (ул. 250-летия Челябинска).

Челябинск, Виктор Елисеев

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