Город в Челябинской области остался без мобильной связи

Из-за грозы в Усть-Катаве прервалось сотовое сообщение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Усть-Катава рассказали, что во время грозы молния попала в вышку связи, после чего мобильное сообщение в муниципалитете прекратилось. Испытывали горожане проблемы и с доступом в Интернет.

«Проблемы с сотовой связью действительно есть, Интернет работает. Администрация не курирует этот вопрос, решением проблемы занимаются владельцы вышки, а она находится в ведомстве частной компании», – цитирует «Первый областной» одного из чиновников мэрии Усть-Катава.

Челябинск, Виктор Елисеев

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