В Челябинской области появился еще один стобалльник

Резервный день ЕГЭ принес Южному Урале еще одного стобалльника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 июля государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по русскому языку и математике, которые проходили в резервные дни 25 и 26 июня.

10 июля – официальный день опубликования результатов данных экзаменов. Участники могут ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ.

Елена Тюрина, начальник Управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области, прокомментировала результаты резерва по обязательным предметам: «По результатам резервного ЕГЭ по русскому языку получен еще один стобалльный результат. На данный момент, в области уже 99 стобалльников по данному предмету, а общее число работ с максимально возможным результатом достигло 159. Еще 34 участника из 372 сдававших в резервный день русский язык набрали более 80 баллов. По профильной математике более 80 баллов в резервный день получили четверо участников. Надеемся, что результаты оставшихся резервных дней продолжат нас радовать!»

11 и 12 июля будет проходить прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по вышеуказанным экзаменам. Апелляция подаётся в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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