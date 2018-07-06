На российско-казахстанской границе ждут заторов из-за южноуральского сабантуя

Автомобилистов предупредили о возможных пробках на КПП в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в связи с проведением 7 июля на территории Троицка ежегодного народного праздника окончания весенних полевых работ «Сабантуй», в пункте пропуска Бугристое прогнозируется существенное увеличение пассажиропотока граждан и транспортных средств, следующих на въезд в Российскую Федерацию.

С учетом большого количества гостей, планирующих посетить мероприятия народного праздника, а также проводимых вблизи пункта пропуска работ по реконструкции дорожного полотна автомобильной дороги А-310 «Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан» с организацией реверсивного движения возможно увеличение времени пересечения государственной границы.

В связи с этим Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области просит заранее планировать маршрут движения и напоминает, что граждане Республики Казахстан и России могут использовать для пересечения границы пункты пропуска с наиболее меньшим объемом нагрузки Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме. Также Пограничное управление просит всех граждан, пересекающих границу в пункте пропуска Бугристое, отнестись с пониманием к введенным в связи с дорожными работами ограничениям, а также увеличением времени ожидания прохождения пограничного контроля в связи с большим количеством гостей Сабантуя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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