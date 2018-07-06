Бизнесмен, обвиняемый в рейдерском захвате кранового завода, депортирован из Турции в Челябинск

Челябинский бизнесмен, захвативший вместе с братом-близнецом крановый завод, депортирован из Турции на родину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Вячеслав Юлик был задержан в Стамбуле и передан российским правоохранителям.

Напомним, по версии следствия, в феврале 2010 года предприниматели, братья-близнецы Максим и Вячеслав Юлики внесли в протокол общего собрания учредителей ООО «УралКрАЗ» (Чебаркульский крановый завод) несоответствующие действительности сведения об увеличении уставного капитала фирмы с 10 тысяч рублей до 310 тысяч за счет вклада одного из братьев, а также о его включении в состав учредителей. В результате доля в уставном капитале другого учредителя уменьшилась с 60% до 1,94%.

Используя поддельный протокол, братья зарегистрировали в налоговой инспекции изменения в уставном капитале компании. Таким образом они завладели правом на чужое имущество – 58,06% доли в уставном капитале ООО «УралКраЗ» рыночной стоимостью более 66 миллионов рублей. При этом Максим Юлик на тот момент уже владел 40% долей в предприятии.

Кроме того, братья получили право решающего голоса при принятии решений на собраниях учредителей компании и обеспечили возможность распоряжения имуществом фирмы по своему усмотрению, которым впоследствии и воспользовались.

В августе 2014 года Максим Юлик был задержан в московском аэропорту при попытке вылететь в Телль-Авив. Вячеслав Юлик сбежал и был объявлен в международный розыск.

В декабре 2015 года Ленинский районный суд признал Максима Юлика виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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