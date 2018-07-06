Оппоненты движения «Стоп ГОК» пошли на подлог

Скандальный журналист заявил о попытке купить его «структурой, через которую финансируется «Стоп ГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кампания по дискредитации противников строительства под Челябинском Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания), развернутая в федеральной прессе и блогосфере, вышла на новый уровень: южноуральских эко-активистов обвинили в попытке подкупа «разоблачающих» их журналистов.

С подобным заявлением выступил Олег Лурье, бывший не так давно гостем программы «Полный контакт» другого «неравнодушного поклонника» движения «Стоп ГОК» Владимира Соловьева.

В своем блоге г-н Лурье рассказал, что «получил на свою официальную почту от некоего неведомого мне Ивана Майсурадзе, представляющего, как он сам заявляет, «структуру, через которую финансируется «Стоп ГОК». В ходе интернет-общения этот самый Майсурадзе якобы предложил журналисту 20 тысяч долларов за «большое расследование о том, как Томинский ГОК уничтожает Челябинск, и о том, что олигархи готовы лишать здоровья россиян ради своих миллиардов», а также за то, чтобы знаменитый журналист уговорит Владимира Соловьева «рассказать о вашей статье в его радиопередаче, где надо разъяснить – вы сначала думали плохо про Стоп ГОК, ориентировались на другие экологические организации, но потом изучили все материалы и пришли к обратному выводу».

Лурье, конечно, принципиально отказался от подобного предложения. И даже от предложение увеличить гонорар.

Изложив эту историю и приложив сканы сообщений, журналист заявил (орфография и пунктуация автора сохранены): «У меня лично нет ни малейшего сомнения в том, что на меня выходили, действительно, представители псевдо-экологов из «СТОП-ГОКа», так как сфера их интересов отслеживается достаточно четко, плюс определенная информированность об участии в грядущих выборах (что совпадает с моими сведениями из источников, близких к «ТОП-ГОКу») и методы «работы с журналистами». Однако, цели этих почтовых переговоров могли быть различными: от провокационной попытки всучить мне деньги, в последствии облив грязью меня и моих коллег, до реального предложения за крупную сумму поменять свою точку зрения, поддержав «СТОП-ГОК».

Впрочем, ссылка на собственные источники, близкие к «Стоп ГОКу», поведавшие лично ему о политических амбициях движения, выглядит чересчур пафосно, потому как об этих самых амбициях было заявлено вполне официально, и о них писали многие СМИ.

Далее г-н Лурье пускается в нехитрые арифметические вычисления, перечисляя «сочувствующие» «Стоп ГОКу» (читай – «купленные») СМИ. Среди них оказывается «Новая газета», опубликовавшая за последние 9 месяцев «10 (десять!!!) объемных материалов в защиту и поддержку «Стоп ГОКа», направленных против «РМК» и строительства Томинского ГОКа. «Эхо Москвы» отметилось в защиту Стоп-ГОКа шесть раз за девять месяцев. Ссылки не привожу, так как они занимают много места, но желающим проверить информацию, могу их направить. То есть, если исходить из поступившего мне «предложения» в 20 тысяч долларов за статью, то за десять публикаций «Новой газете» вполне могло обломиться 200 тысяч долларов? А «Эху» 120 тысяч долларов?»

На фоне таких цифр, действительно, «Стоп ГОК» предстает в виде весьма влиятельной финансовой структуры. Так кто же эти таинственные спонсоры эко-активистов? Олег Лурье тоже задается этим вопросом. Но для начала считает необходимым разоблачить члена координационного совета движения «Стоп ГОК» Василия Московца, которого таинственный Иван Майсурадзе представил доверчивому журналисту в качестве лидера движения и кандидата на пост губернатора Челябинской области на грядущих выборах 2019 года.

«Гражданин Московец официально представляется руководителем некоего «Юридического бюро Московца В.В.», о чем указал даже на сайте «Клуба юристов», – пишет журналист, сопровождая утверждение сканом с клубной странички. Правда, ни о каком руководстве на скане информации нет. Есть лишь указание места работы: «Юридическое бюро Московца В.В.».

Но сочтем это просто небольшим преувеличением. Ведь главное разоблачение следует далее. Оказывается, «такой организации, как «Юридического бюро Московца В.В.» в Российской Федерации не существует. Во всяком случае, в Реестре ЕГРЮЛ никакого «Юридического бюро Московца В.В.» не зарегистрировано, как и иных юридических и прочих структур с именем Василия Московца. За исключением «частного предпринимателя Московца». Также такой конторы не имеется и в перечне юридических и адвокатских бюро России и отсутствует бюро имени Василия Московца и в «Каталоге юридических фирм», – выкладывает козыри Олег Лурье.

И делает нелицеприятный для эко-активиста вывод: «Итак, возглавляющий «Стоп ГОК» Василий Московец, как удалось выяснить, оказался банальным жуликом, представляющимся руководителем несуществующей юридической организации. Ах да, с юриспруденцией его все же связывают два момента: обучение в Челябинском госуниверситете специальности «юриспруденция», и экс-супруга Московец Ирина Георгиевна – судья судебного участка №7 в той же Челябинской области».

Заметим, кстати, что руководителем Московец представляется исключительно в воображении нашего журналиста. А с юриспруденцией его связывают не только образование и экс-супруга, но и юридическая практика в судах, а чем г-н Лурье, столь подробно исследовавший жизнь челябинского общественника, не мог не знать. Но почему-то рассказывать не стал. Видимо, дабы не разрушать целостности повествования.

Впрочем, сам герой публикации г-на Лурье не впечатлился разоблачительным пафосом автора. «Он такой же номер с Общественной коллегией по жалобам на прессу проделал: в ЕГРЮЛ о ней сведений нет, значит, ее не существует. Логика достаточно странная», – отметил Василий Московец. С этим можно согласиться: ведь коллегия существует и без регистрации в ЕГРЮЛ. Как существует, кстати, и движение «Стоп ГОК», тоже нигде не зарегистрированное. Но если применять «метод Лурье», такого движения нет. С чем же так самоотверженно борются Олег Лурье и Владимир Соловьев? Что же касается «бюро Московца», то, наверное, индивидуальный предприниматель может назвать свое предприятие, как считает нужным. И совершенно не обязан регистрировать еще одно юрлицо. Хотя, может быть, журналист-разоблачитель этого просто не знал.

Но все же самое главное – тайна сотен тысяч долларов, которыми «Стоп ГОК» столь щедро покупает поддерживающие их СМИ. Откуда же они берут деньги? И тут г-н Лурье напрочь забывает про Василия Московца и вспоминает о другом челябинском активисте – Андрее Талевлине, которого называет одним из «отцов-основателей и лидеров «Стоп ГОКа». «Именно Талевлин, а не дружественный «Стоп ГОКу» Навальный, по информации коллег, является одним из финансистов «Стоп ГОКа», обеспечивая связь как с западными фондами, чья деятельность запрещена на территории России, так и со структурами Михаила Ходорковского, откуда и поступают, вероятно, те самые большие деньги, которыми так ловко распоряжаются челябинские псевдо-экологи», – заявляет журналист-разоблачитель.

Доказательства? Пожалуйста: вот фото Андрея Талевлина на фоне Капитолия США. Мало? Есть еще.

«Благотворительный фонд «За природу», который возглавлял эко-активист и соратник Московца по борьбе с Томинским ГОКом Андрей Талевлин, имел в числе партнеров и источников финансирования влиятельные западные фонды, получающие немалые деньги от американского правительства. А впоследствии эти миллионы плавно переходили в руки «борцов за экологию», – продолжает «уничтожать» противников РМК Олег Лурье.

И не думайте отговариваться тем, что все это общие слова, не имеющие ничего общего с журналистским расследованием, а напоминающие не первой свежести агит-проп. У нашего журналиста есть железобетонный аргумент, припасенный им напоследок. «Так, фонд «За природу» получал внушительное финансирование от норвежского фонда «Naturvernforbundet» – старейшей международной организации, основанной в 1914 году, – продолжает г-н Лурье. – Вот лишь некоторые платежи, которые получил фонд «За природу» под руководством лидера «Стоп ГОКа» Андрея Талевлина от норвежского фонда: дважды по 27,2 тысяч евро, 32,3 тысячи евро. И это только малая часть денег, полученных за период 2012-2013 годов. Кстати, по странному совпадению, именно в это время «Стоп ГОК» и начал активно воевать с Томинским ГОКом. И это лишь небольшая часть финансирования, которое получал фонд Андрея Талевлина».

Впрочем, доказательств того, что «это лишь небольшая часть» автор-разоблачитель не приводит. Зачем? Ведь и сказанного достаточно. Тем более, что сказанное подтверждается приводимыми г-ном Лурье сканами.

Хотя нет. Не подтверждается. Слишком невнимательными «расследователем» оказался Олег Лурье. Так, никаких «дважды по 27,2 тысячи евро» в документах нет. Исходя из приведенной в документах информации, за период с мая 2012 по декабрь 2013 года Норвежское общество охраны природы перевело фонду «За природу» около 60 тысяч евро. Это следует из информации, озаглавленной «По транзитному валютному счету». Далее говорится, что «поступившие валютные средства в дальнейшем были перечислены следующим образом: порядка 27,2 тысячи евро (4 операции) было перечислено за период с июня 2012 года по июнь 2013 года на валютный текущий счет, принадлежащий ЧРОБФ «За природу». А еще около 32,3 тысячи евро (7 операций) были перечислены на внутренний банковский счет для последующей конвертации в рубли и перечислены впоследствии на рублевый счет фонда «За природу».

А далее следует уже выписка по текущему валютному счету, где говорится, что «за период с июня 2012 г. по июнь 2013 г. на указанный счет поступило с транзитного валютного счета, принадлежащего ЧРОБФ «За природу» – порядка 27,2 тысячи евро (4 операции)». Мало-мальски внимательный человек поймет, что речь идет об одних и тех же 27,2 тысяч евро, которые в первом случае были перечислены с транзитного валютного счета, а во втором – поступили на текущий валютный счет. И никаких «дважды по 27,2 тысячи евро» нет и в помине. И почему такой опытный журналист, как Олег Лурье, не разобрался в банальных банковских выписках – совершенно непонятно. Ведь г-н Лурье прославился своими разоблачительными расследованиями, вскрывавшими именно финансовую подоплеку действий известных политиков и бизнесменов.

Но интересно даже не это, считают в «Стоп ГОКе». «Они как уперлись в Талевлина, так ничего другого и не могут привести, – отмечает член координационного совета движения «Стоп ГОК» Василий Московец. – Ни о ком другом они ни говорят, потому что сказать им больше нечего».

Получается, что ничего, кроме полученных фондом «За природу» в уже далеких 2012-2013 годах 60 тысяч евро предъявить г-ну Лурье нечего, кроме общих слов о мифических миллионах, якобы поступающих «Стоп ГОКу». Но ведь блестяще продемонстрировавшему ранее свои арифметические способности автору-разоблачителю вполне понятно, что 60 тысяч евро, полученные 5 лет назад, – это далеко не 340 тысяч евро, которые «спонсоры» эко-активистов, по его же (Лурье) словам – за 9 последних месяцев якобы потратили на «покупку журналистов».

Хотя у нас же есть еще загадочная «структура», явившаяся Олегу Лурье в виде Ивана Майсурадзе. Правда, ни о каком Иване Майсурадзе в «Стоп ГОКе» слыхом не слыхивали, сообщил РИА «Новый День» Василий Московец. «Такого персонажа никогда на нашем горизонте не появлялось, – говорит эко-активист. – Да у него даже терминология не наша. «Лидер Московец»? В «Стоп ГОКе» никто так не говорит. Они просто не понимают, как организовано наше движение».

Откуда мог появиться этот «персонаж», общественник сказать затруднился. И даже склонен согласиться отчасти с Олегом Лурье. В том, что это провокация. Только направлена она не против Лурье, а против «Стоп ГОКа», считает Василий Московец.

Кстати, в комментариях под разгромным постом эко-активист попросил автора поделиться с ним IP-адресом, с которого с г-ном Лурье общался таинственный и откровенный Майсурадзе. «Тогда будет достаточно легко выяснить, откуда в реальности писали журналисту», – отметил Московец. Ответа от Лурье эко-активист пока не получил.

Удивило общественника и другое обстоятельство: обвинив эко-активистов в подкупе журналистов «Новой газеты» и «Эха Москвы», он ни словом не упомянул западных коллег. «Недавно вышла большая публикация о Томинском ГОКе и борьбе челябинцев против его строительства на сайте британской BBC, выходили сюжеты на немецком телеканале ARD, на финском телевидении. Но о них Лурье почему-то не пишет», – отметил Василий Московец.

Что касается отношения к столь разоблачительному посту других сторонников «Стоп ГОКа», его выразил авто другого комментария. «Короче, опус получился не весьма, – написал он. – Кто такой Майсурадзе, никто не знает – придурков много в интернете. Московец – что такого нарыл Лурье про него? Что он не состоит в каких-то коллегиях? Смешно – никакого криминала, проплаченности и прочего. Талевлин – это да. Талевлин – фигура. Только, вот, Талевлина уже года два, как в «Стоп ГОКе нету – об этом, опять же, Лурье не упоминает. Ну, то есть, физически нету – потерялся куда-то».

Есть и еще одна неувязочка: на прошлой неделе в офисах Челябинской региональной общественной организации «Экологический консалтинг» и общественной организации «Экологический союз» прошли обыски. Дело в том, что генеральный директор АО «Томинский ГОК» (учредитель – Русская медная компания) Василий Улановский обвинил руководителя «Экологического консалтинга», юриста движения «Стоп-ГОК» Владимира Казанцева и председателя «Экологического союза» Николая Шеремета в фальсификации договоров уступки неимущественного права требования со стороны ЧРОЭД «За природу» (руководитель – Андрей Талевлин). То есть, исходя из заявлений Лурье и Улановского, Талевлин заплатил за то, чтобы его соратники сфальсифицировали его подпись и таким образом тайком от него потребовали документацию Томинского ГОКа вместо него.

Похоже, что странным это не кажется только г-ну Лурье и его «источникам», настолько близким к движению «Стоп ГОК», что они совершенно не в курсе, что в этом движении происходит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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