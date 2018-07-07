На скользкой трассе под Магнитогорском разбилась беременная женщина

В Челябинской области в страшной аварии погибли женщина и ее нерожденный ребенок.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 6 июля, около 17:00. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях.
«На ЖОСовской трассе не далеко от поселка железнодорожников произошла страшная авария участием «Шкоды» и «Деу Нексии», – написал один из очевидцев.
По рассказам магнитогорцев, в момент аварии лил сильный дождь. «Лично видел, как машины крутило на ровном месте», – поделился наблюдением один из горожан.
В какой то момент автомобиль «Шкода Октавия» начало крутить и бросило в лоб корейской машине. «Деу» вылетела с трассы. Судя по опубликованным снимкам, после аварии автомобиль превратился в сплошное месиво.
За рулем «Нексии» находилась 30-летняя женщина. Она скончалась на месте. По словам ее знакомых, в этот день она вышла у декретный отпуск.
Управлявший «Шкодой» молодой человек госпитализирован к тяжелом состоянии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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