В Чебаркуле хищник из передвижного зоопарка набросился на пятилетнюю девочку

На пятилетнюю жительницу Челябинской области набросился хищник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 6 июля.

По словам родственников и знакомых пострадавшей девочки, работники зоопарка, куда они пришли со своей пятилетней дочерью, весьма настойчиво предлагали посетителям сфотографироваться с тигренком. Однако маленький хищник явно не испытывал удовольствия от необходимости выполнять роль фотографического антуража.

«Когда мы подошли, тигренок начал сопротивляться, работник потянул его за поводок. Через какие-то доли секунды хищник пастью вцепился в руку девочки, мы вытянули ее, а он тут же укусил еще раз. Услуга платная, деньги нам так и не вернули, никто даже не извинился», – цитирует «Первый областной» подругу семьи пострадавшей.

В итоге ребенка в состоянии шока увезли в больницу, где поставили экстренный укол. В понедельник врачам нужно будет решить, нуждается ли девочки в длительной и болезненной процедуре лечения: хозяева зоопарка не смогли предоставить компетентным органам доказательства, что животное прививалось, в том числе от бешенства, заявив, что не успели получить документы из клиники, где побывали накануне.

Мама пострадавшей девочки собирается обратиться в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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