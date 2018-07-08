В южноуральском городе неизвестные расправились с женщиной и ее дочерью-подростком

Женщину с 15-летней дочерью зарезали в собственном доме в Карталах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина и 15-летняя девочка-подросток были найдены в своем доме в Карталах с ножевыми ранениями грудной полости.

На месте трагедии работают полиция и представители следственного управления СКР по Челябинской области, пишет U24 со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Правоохранители продолжают поиск подозреваемых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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