В южноуральском городе неизвестные расправились с женщиной и ее дочерью-подростком

Женщину с 15-летней дочерью зарезали в собственном доме в Карталах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина и 15-летняя девочка-подросток были найдены в своем доме в Карталах с ножевыми ранениями грудной полости.
На месте трагедии работают полиция и представители следственного управления СКР по Челябинской области, пишет U24 со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Правоохранители продолжают поиск подозреваемых.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 08.07.18
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