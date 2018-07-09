Магнитогорская сталь отметила юбилей

Исполнилось 85 лет сталеплавильному производству Магнитогорского металлургического комбината.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», памятная дата пришлась на 8 июля.

Именно 8 июля 1933 года первая мартеновская печь Магнитки выдала первую сталь. Это событие и положило начало сталеплавильному переделу ММК, внесшему неоценимый вклад не только в историю предприятия, но и вписавшему немало славных страниц в историю всей нашей страны.

Сталь Магнитки – в стройках первых пятилеток, в снарядах и танках в годы войны, она помогала восстанавливать народное хозяйство в непростое послевоенное время.

К концу 80-х годов на ММК работали три мартеновских цеха, в составе которых было 35 печей. Выплавка стали на Магнитке достигла 16 миллионов тонн.

В 1990 году вошел в строй кислородно-конвертерный цех ММК, открывший новую эпоху сталеплавильного производства комбината, связанную с отказом от мартенов и переходу к более современным металлургическим агрегатам.

Сегодня ККЦ ММК в составе трех большегрузных конвертеров с годовой производительностью свыше 10 миллионов тонн в год является самым мощным среди аналогичных цехов мира. 18 апреля прошлого года цех преодолел отметку в 200 миллионов тонн выплавленной стали.

Были выведены из эксплуатации мартеновские цехи №2 и №3. Мартеновский цех №1 стал электросталеплавильным – в 2006 году здесь вошли в строй две крупнейшие в России дуговые электропечи суммарной производительностью 4 миллиона тонн стали в год. Тогда же с пуском в электросталеплавильном цехе двух сортовых и слябовой МНЛЗ комбинат полностью ушел от разливки стали в изложницы, что позволило решить задачи уменьшения материальных и энергетических затрат, осуществить настоящий экологический прорыв. За 12 лет существования цеха здесь было выплавлено 31,5 миллион тонн стали, из которых 21 миллион тонн составила выплавка электростали.

Всего же сталеварами Магнитки за всю историю произведено свыше 800 миллионов тонн стали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.18

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