Бакальское рудоуправление рассчиталось с долгами после возбуждения полусотни уголовных дел

Одно из градообразующих предприятий Южного Урала расплатилось с долгами после возбуждения полусотни уголовных дел.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, действия судебных приставов по взысканию задолженности с ООО «Бакальское рудоуправление» и возбуждение нескольких десятков уголовных дел в отношении директора предприятия привели практически к полному погашению задолженности перед взыскателями.

Органом дознания УФССП России по Челябинской области изначально было возбуждено 48 уголовных дел по признакам злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, а также неисплонения приговора суда. Сумма долга по исполнительным производствам, в рамках которых были возбуждены уголовные дела, составляла более 45 миллионов рублей. В числе взыскателей – поставщик электроэнергии, арендодатель, медицинские и культурные учреждения, налоговые органы, предприятия коммунального хозяйства.

После возбуждения уголовных дел руководство ООО «Бакальское рудоуправления» сразу нашло средства для погашения долгов: 47 исполнительных производств окончены фактическим исполнением, взыскателям перечислено более 40 миллионов рублей. Еще один исполнительный документ отозван взыскателем.

Но погашение долга уже в период дознания не отменяет факт совершения преступления, поэтому расследование уголовных дел продолжалось. По 33 исполнительным производствам взыскатели, в рамках уголовных дел признанные потерпевшими, не стали доводить дело до суда и примирились с подозреваемым – директором ООО «Бакальское рудоуправление». Но девять потерпевших потребовали судебного расследования злостного неисполнения должностным лицом судебных решений и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Уголовные дела в отношении директора ООО «Бакальское рудоуправление», объединенные в сводное, были переданы в Саткинский городской суд, который в результате их рассмотрения признал должностное лицо виновным в совершении преступления и назначил за каждый вид преступления по 55 тысяч рублей штрафа, а окончательно по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, – 60 тысяч рублей штрафа.

Приговор не был обжалован, вступил в законную силу, штраф осужденным оплачен в добровольном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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