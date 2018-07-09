На Южном Урале в многоквартирном доме вспыхнули сразу два щитка с интернет-кабелем

Жильцов подъезда многоквартирного дома в Миассе пришлось эвакуировать из-за полыхнувших щитков с интернет-кабелем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области», инцидент произошел в субботу, 7 июля.

В 16:29 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в центральной части Миасса. В одном из многоквартирных домов произошло возгорание щитков с теле- и интернет-проводами на первом и третьем этажах. К месту происшествия прибыли 5 единиц пожарной техники, в том числе пожарная автолестница.

Часть жителей огнеборцы эвакуировали по маршевым лестницам.

В результате пожара повреждены 2 щитка с кабелями. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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