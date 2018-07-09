Мэр Челябинска: миллион за дом в центре города – это адекватно

Власти Челябинска, выкупающие дома на месте строительства развязки за бесценок, считают, что предложенные цены адекватны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Евгений Тефтелев ответил на возмущение жителей частных домов в центре города, которые планируется снести в ходе строительства автомобильной развязки, в необходимости которой ряд экспертов высказывает сомнения.

Напомним, горожане отказываются продавать дома по цене, предложенной мэрией, считая ее крайне низкой: расположенные в самом центре Челябинска частные домовладения с земельным участком, находящимся в пожизненной аренде, чиновники предлагают выкупить по стоимость дачи, отмечают хозяева.

Однако в мэрии не считают протесты южноуральцев обоснованными. «Оценку осуществляет независимый эксперт, – заявил мэр Евгений Тефтелев. – Насколько я информирован, там все-таки речь идет, ну, по крайней мере, о суммах адекватных, наверно, миллиону, полутора миллионам рублей. Жители, я действительно слышал эту тему, считают, что это центр города, и могло бы быть подороже. Но, к сожалению, оценку ведет эксперт, и на основании экспертной оценки мы сегодня платим деньги из бюджета города за компенсацию, чтобы развязка и дороги в соответствии с генпланом города там развивались».

Этим вопросом занимается комитет по управлению имуществом, напомнил градоначальник. И пообещал обратить внимание чиновников на необходимость более тесного контакта с горожанами. Правда, по большому счету, лишь в части разъяснения тех сумм, которые эксперты получили в результате оценки».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.18

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