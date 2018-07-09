В Челябинской области ЧОПы раздавали оружие кому попало

Два десятка южноуральских ЧОПов поймали на нарушениях при выдаче сотрудникам огнестрельного оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку исполнения трудового законодательства частными охранными организациями.

«Установлено, что работники организаций, которым разрешено ношение и применение огнестрельного оружия, обязательные психиатрические освидетельствования не проходят. Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты работникам оформляются в нарушение установленных законом норм. Работники допущены к исполнению ими трудовых обязанностей, без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки 13 охранных организаций на основании постановления прокурора привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. В отношении ООО ЧОП «Купол», ООО ЧОО «Арес-Уральский», ООО ОП «Великорос», ООО ЧОО «Статус 74» вынесены постановления о назначении штрафа по 60 тысяч рублей каждому за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний).

За совершение аналогичного правонарушения ООО ЧОО «Варяг-4», ООО ЧОО «Варяг-Карталы» подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере по 110 тысяч рублей.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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