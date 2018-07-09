В Челябинской области оштрафовали школьного сторожа, создавшего молельный дом в гаражах

В Южноуральске школьного сторожа оштрафовали за незаконное миссионерство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Южноуральска в ходе проверки соблюдения законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях установило, что местный житель, являясь руководителем религиозной группы «Краеугольный камень», арендовал административное здание на территории гаражного кооператива, где проводил собрания религиозной группы в целях распространения информации о вероучении Церкви Христиан Веры Евангельской.

«Информация о деятельности религиозной группы и видеоматериалы размещались в социальной сети и были доступны для неограниченного круга пользователей, что свидетельствует о распространении вероучения среди лиц, не являющихся участниками данной религиозной группы, в целях их вовлечения в состав членов религиозного объединения», – отметили в прокуратуре.

При этом уведомление о создании и начале деятельности религиозной группы в период с 2011 по 2018 годов южноуралец в установленном порядке не направлял. Документа, подтверждающий полномочия на осуществление миссионерской деятельности, у мужчины, работающего школьным сторожем, также нет.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

Постановлением мирового судьи южноуралец оштрафован на 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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