Челябинцы остались без отпуска из-за экстренной посадки рейса Челябинск – Москва

В Нижнем Новогороде экстренно сел самолет из Челябинска в Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром.

После двух часов полета самолет, уже на подлете к Москве, попал в зону сильной турбулентности, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода.

После того, как стало известно об изменении порта назначения, на борту поднялась настоящая паника. «На борту началась паника, потому что почти у всех были дальше рейсы из Москвы. Но когда попали в зону турбулентности, все сидели тихо», – цитирует «Первый областной» одна из пассажирок.

В итоге часть южноуральцев, летевших сорванным рейсом, не смогли улететь рейсами, билеты на которые они уже купили. Но кому-то повезло больше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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