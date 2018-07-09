Челябинские предприниматели продолжают распродавать бизнес

В Челябинске растет число объявлений о продаже бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми продаваемыми в Челябинске стали компании из сфер торговли, услуг и общественного питания. За год больше всего подорожали строительные компании. Таковы результаты исследования портала Avito по итогам II квартала 2018 года.

Число желающих продать готовый бизнес на Avito во II квартале в России продолжило расти: количество таких объявлений на сайте превысило соотвествующий показатель прошлого года на 18%. В Челябинске предложение за год увеличилось на 9%.

Средняя цена готового бизнеса в Челябинске составила 1,99 миллиона рублей – на 13% меньше, чем за предыдущий квартал и на 2% больше, чем за аналогичный квартал годом раньше.

За последний квартал покупателей в Челябинске на Avito больше всего интересовало приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий, а также компаний сферы общепита – на первые две сферы пришлось по 30% запросов контактов, на третью – 12%.

Самыми дорогими видами бизнеса на Avito в Челябинске за II квартал стали сельхозкомпании со средней ценой 10,04 миллиона рублей, производственные компании со средней ценой 6,47 миллиона рублей и компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп со средней ценой 3,44 миллиона рублей. Больше всего в Челябинске за год подорожали строительные компании (на 435%), а подешевели – компании сферы услуг (на 42%).

Челябинск занял девятнадцатое место среди крупных городов по средней цене готового бизнеса на Avito в II квартале. Она составила 61% от среднероссийского показателя в 3,27 миллиона рублей и 49% от максимальной цены на готовый бизнес среди крупных городов в 4,08 млн рублей – столько в среднем хотят за свои компании продавцы бизнеса в Москве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.18

Челябинцы остались без отпуска из-за экстренной посадки рейса Челябинск – Москва. / В Челябинской области оштрафовали школьного сторожа, создавшего молельный дом в гаражах. / В Челябинской области ЧОПы раздавали оружие кому попало. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»