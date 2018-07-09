Для ровного счета: в Челябинской области – еще один стобалльный результат по ЕГЭ

По итогам резервных дней ЕГЭ Южный Урал получил еще один стобалльный результат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 9 июля государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единых государственных экзаменов по биологии, истории, химии, литературе, физике и обществознанию, которые проходили в резервные дни 27 и 28 июня.

11 июля – официальный день опубликования результатов данных экзаменов. Участники могут ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ.

«Итоги резервных дней от 27 и 28 июня порадовали нас еще одним стобалльным результатом – по литературе. Таким образом, количество стобалльников по литературе на данный момент составляет 16, а общее количество работ с максимально возможным результатом достигло 160. Это рекордное число стобалльников в Челябинской области за последние 5 лет», – сообщила Елена Тюрина, начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области.

Для всех, кто не согласен с выставленными баллами по вышеуказанным экзаменам, 12 и 13 июля будет проходить прием апелляций. Апелляция подается в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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