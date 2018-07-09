Еще один завод в Челябинске оштрафовали за выбросы

Очередной завод Челябинска поймали на незаконных выбросах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, Челябинской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства при осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод современных конструкций».

В ходе проверки выявлены нарушения федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». Так, предприятием во 2, 3 и 4 кварталах 2017 года инструментальные замеры с привлечением аккредитованной лаборатории на источнике выбросов загрязняющих веществ цеха металлообработки по веществам диметилбензол (ксилол), уайт-спирит не проводились.

Котельная, как источник выбросов, не имеет утвержденного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов для ООО «ЧЗСК».

Журнал учета приема предупреждений о наступлении неблагоприятных метеорологических условий не содержит данных о ряде периодов НМУ и проведенных мероприятиях в январе-апреле 2018 года.

Челябинским природоохранным прокурором в отношении ООО «ЧЗСК» возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов министерством экологии Челябинской области на юридическое лицо наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Руководителю предприятия прокурором внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.18

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