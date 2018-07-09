Авиаперевозчик опроверг попадание самолета с челябинцами в зону турбулентности

Компания-авиаперевозчик прокомментировала информацию о попадании рейса Челябинск – Москва в зону турбулентности.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», инцидент с самолетом, следовавшим из Челябинска в Москву произошел сегодня утром.

По первоначальной информации, воздушное судно попало в зону турбулентности недалеко от Москвы и вынуждено было совершить экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода.

Однако в компании-перевозчике заявляют, что самолет не попадал в зону турбулентности.

«Рейс Челябинск – Москва ушел на запасной аэропорт в Нижний Новгород в связи с неблагоприятными метеоусловиями – низкая облачность в районе аэропорта Шереметьево, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Аэрофлот». – Время стоянки составило 25 минут. Пассажирам предоставлялись услуги согласно стандартам авиакомпании. В аэропорту Шереметьево рейс совершил посадку в 08:09».

Челябинск, Виктор Елисеев

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