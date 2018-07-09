Десятилетний челябинец, пострадавший при взрыве газа, начал самостоятельно дышать

Мальчик, пострадавший при взрыве газового баллона в челябинской многоэтажке, пришел в себя.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», взрыв произошел утром 20 июня в Металлургическом районе Челябинска, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Согласно предварительным данным на балконе, в одной из квартир второго этажа, произошел детонационный взрыв газовоздушной смеси в результате утечки газа из пятилитрового железного баллона. В результате в квартире оказались повреждены остекление и перегородки.

В результате взрыва пострадало два человека. В ГКБ №6 были доставлены 42-летняя женщина с ожогом 40% кожного покрова и ее 10-летний сын с ожогом 80% кожи.

11 дней спустя челябинка скончалась. Мальчик продолжал находиться в реанимации, подсоединенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сегодня стало известно, что ребенок пришел в себя. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Мальчик самостоятельно дышит, ест и пьет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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