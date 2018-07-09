Челябинскую область продолжает штормить

На Южном Урале продлили действие штормового предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на региональный гидрометцентр, ночью и днем 10 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, в горных районах очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 25 метров в секунду и более.

в условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.18

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