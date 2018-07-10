В Магнитогорске закончили капремонт ключевого объекта производства огнеупоров

В компании «Огнеупор» Группы ММК завершен капремонт ключевого производственного объекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор» (организация Группы ПАО «ММК») завершен капитальный ремонт технологической линии вращающейся печи №2. На главном производственном объекте цеха обжигают шамот, из которого прессуются огнеупорные изделия. Ремонт прошел с опережением запланированных сроков.

Согласно графику, к 45-дневному капитальному ремонту печи приступили в конце апреля. При этом заранее запаслись кусковым шамотом, чтобы не оставить на период ремонта без огнеупоров Магнитогорский металлургический комбинат (основного потребителя продукции) и сторонних заказчиков.

Все работы были проведены подрядчиком до 5 июня. Затем специалисты цеха по ремонту металлургических печей Объединенной сервисной компании выполнили футеровку печи.

В цехе шамотных изделий (ЦШИ) установлены две вращающиеся печи, в которых глина с конвейера проходит обжиг и становится шамотом – главным заполнителем для огнеупорных кирпичей, которыми футеруются основные сталеплавильные агрегаты. Когда загружены обе печи, ЦШИ ежемесячно обжигает почти 10 тысяч тонн кускового шамота.

«Огнеупор» производит около 12 тысяч тонн алюмосиликатных огнеупоров в месяц, номенклатура изделий ЦШИ для металлургических производств насчитывает более 890 типоразмеров. В конце прошлого года в цехе шамотных изделий был выполнен капитальный ремонт вращающейся печи №1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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