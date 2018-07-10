Семь человек пострадали в аварии на южноуральском участке трассы М-5

В ДТП на федеральной трассе в Челябинской области пострадали семь человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 9 июля, в 13:00 спасатели Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области выезжали на 1609 километр трассы М-5 для оказания помощи при ДТП.

На дороге произошло столкновение Honda Civic и ВАЗ 2112. Прибыв на место ДТП, областные спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из ВАЗа двоих пострадавших и оказали им первую доврачебную помощь. Еще двоим из этого же авто также понадобилась первая доврачебная помощь.

Всего в ВАЗе пострадало 5 человек. Одного из них госпитализировали еще до приезда спасателей. В автомобиле Honda Civic пострадали двое. Им также была оказана первая доврачебная помощь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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