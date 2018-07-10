Прокуратура заставляет южноуральских чиновников ликвидировать незаконные свалки

К решению проблемы незаконных свалок в Челябинской области подключилась прокуратура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска провело проверку по обращениям граждан о бездействии администрации Еманжелинского городского поселения в решении вопросов, касающихся сбора и вывоза мусора и бытовых отходов с территории города, ликвидации незаконных свалок.

«Установлено, что в нарушение требований федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об охране окружающей среды», администрацией Еманжелинского городского поселения не организована работа по сбору, складированию и вывозу ТБО, недопущению несанкционированных свалок, вследствие чего отходы беспорядочно складируются в различных местах города», – констатировали в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор города обратился в суд с требованиями признать незаконным бездействие администрации городского поселения и возложить обязанность по ликвидации 7 незаконных свалок на территории города.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебных решений поставлено на контроль в прокуратуре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.18

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