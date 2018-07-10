В Челябинскую область пытались провезти 20 тонн арбузов, выдав их за капусту

20 тонн арбузов вернули из Челябинской области в Казахстан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 7 июля в 03:20 на российско-казахстанском участке границы КПП «Троицк» сотрудники ведомства выявили нарушение при ввозе в Россию из Республики Казахстан подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

С нарушением законодательства в области карантина растений ввозились 20 тонн арбузов. Подкарантинная продукция происхождением Республика Казахстан следовала из Костанайской области в Екатеринбург.

При проведении документарного контроля установлено, что фитосанитарный сертификат страны отправителя является недействительным, так как указанный в документе груз не соответствовал фактически перевозимому (ФСС выписан на 3,5 тонны капусты), что является нарушением порядка ввоза подкарантинной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза. В связи с чем принято решение о возврате продукции грузоотправителю в Республику Казахстан.

Перевозчику вынесено постановление о наложении административного штрафа по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции и выдано предписание на возврат подкарантинного груза. Транспортное средство под контролем инспекторов Россельхознадзора возвращено на территорию Республики Казахстан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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