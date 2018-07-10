В Челябинской области рабочие ГОКа забили товарища до смерти

Два рабочих ГОКа жестоко расправились с коллегой.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла на минувшей неделе неподалеку от поселка Новокаолиново Карталинского района.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено рядом с Новокаолиновым горно-обогатительным комбинатом, где работал южноуралец. Следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). «По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала открытая черепно-мозговая травма», – рассказали в региональном следственном управлении.

По подозрению в совершении преступления задержаны два рабочих того же комбината. По некоторым данным, они забили коллегу до смерти ломом.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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