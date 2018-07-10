В Челябинске погиб четырехлетний ребенок, выпав из окна многоэтажки

В Челябинске устанавливают подбности гибели четырехлетнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 9 июля, в одном из домов по улице Танкистов в Тракторозаводском районе областного центра.

Ребенок выпал из окна пятого этажа. По некоторым данным, в квартире в это время находились лишь двое несовершеннолетних детей.

По предварительной информации, четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса тела ребенка, рухнув вместе с ним вниз.

Дошкольника госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось. Следователи СКР в настоящее время проводят по факту гибели ребенка доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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