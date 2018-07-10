В Челябинской области суд отправил в колонию алиментщицу, напавшую на пристава

Жительница Южного Урала получила реальный срок за неуплату алиментов и нападение на пристава.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, многократно судимая должница проведет ближайшие год и девять месяцев в колонии общего режима. Суд вынес ей приговор сразу по двум уголовным делам, признав ее виновной в неуплате средств на содержание детей и применении насилия в отношении представителя власти.

Первое уголовное дело расследовалось судебными приставами, а второе было возбуждено следственным органом – по факту угрозы убийством в адрес судебного пристава. Инцидент произошел в ноябре 2017 года. 34-летнюю женщину необходимо было доставить в отдел судебных приставов для дачи показаний по возбужденному в отношении нее уголовного дела за неуплату алиментов. Добровольно явиться по вызову она не пожелала, поэтому был назначен принудительный привод.

Но вместо того чтобы подчиниться прибывшему за ней сотруднику отдела, нетрезвая дама, находившаяся в компании такого же сожителя, встретила его с ножом, угрозами убийства и потоком нецензурной брани. Судебный пристав, чтобы не провоцировать развитие скандала, вышел из квартиры и вызвал полицейских, которые доставили разбушевавшуюся должницу в отдел полиции.

Неуравновешенная дамочка хорошо известна не только судебным приставам Верхнего Уфалея, но и правоохранителям: у женщины пять судимостей, и все они связаны с истязаниями, побоями, нанесением тяжких телесных повреждений. Доставалось, в основном, ее матери, которая вынуждена жить с дочерью под одной крышей. При этом все отмечают, что в трезвом виде она – скромная и неприметная женщина, но как только в крови заиграет алкоголь, сухонькая и невзрачная рецидивистка превращается в монстра.

Дочери дебоширки, которую в связи с многочисленными мамиными отсидками под опеку взяла двоюродная бабушка, уже 15 лет, она очень стесняется своей «героической» мамаши, и старается с ней не встречаться. Но мама не в обиде: она в алкогольном угаре неоднократно заявляла судебным приставам, которые требуют с нее алименты, что жалеет, что когда-то родила дочь.

Долг рецидивистки по алиментным платежам составляет около 400 тысяч рублей. В 2017 году она была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов, суд назначил ей 40 часов обязательных работ. Отрабатывать наказание она устроилась в один из СНТ – под начальство своей тети, под опекой которой находится ее дочь. Но благоустройство садового товарищества не пришлись по душе женщине, выходить на работу она перестала, алименты не выплачивала, следствием чего стало возбуждение уголовного дела.

Чтобы провести всю процессуальную работу по обоим уголовным делам, подозреваемую приходилось отыскивать с помощью полиции. Она кочевала из одного места в другое, проявляя чудеса маскировки. Когда ее удалось найти, судебные приставы составили в отношении нее административный протокол в связи с неуплаченным ранее 5-тысячным штрафом за побои пожилой матери, и сразу же доставили в суд, который назначил ей семь суток ареста.

Нахождение дамы под арестом ускорило рассмотрение уголовных дел без отложений судебных заседаний в связи с неявкой обвиняемой. 9 апреля ей было назначено наказание по совокупности двух преступлений – один год и девять месяцев колонии общего режима. Осужденная пыталась обжаловать его в апелляционной инстанции, но вышестоящий суд оставил приговор без изменения. Теперь приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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