Дожди, грозы и град: погодные условия на Южном Урале оставляют желать лучшего

В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения еще на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на региональный гидрометцентр, 11 июля на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами сильные, в отдельных районах с градом. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

В условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.18

В Челябинской области суд отправил в колонию алиментщицу, напавшую на пристава. / В Челябинске погиб четырехлетний ребенок, выпав из окна многоэтажки. / В Челябинской области рабочие ГОКа забили товарища до смерти. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»