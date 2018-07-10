За месяц с небольшим на южноуральских водоемах погибло два десятка человек

Два десятка южноуральцев утонули с начала купального сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов провел заседание рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводков и обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Согласно данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднемесячная температура на Южном Урале будет на 1 градус выше нормы, что предполагает длительный купальный сезон.

При этом с начала купального сезона, по данным представителя ГУ МЧС России по Челябинской области Максима Пряхина, на южноуральских водоемах уже погибли 18 человек. И хотя эта цифра на 26% ниже, чем в прошлом году, но на фоне холодного июня и фактического старта купального сезона во многих муниципалитетах не 1 июня, а 1 июля, она не может не настораживать. При этом в МЧС отмечают, что все трагедии произошли на стихийных пляжах, где купание было запрещено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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