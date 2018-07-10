Магнитогорцу, организовавшему финансовую пирамиду на полторы сотни миллионов, огласили приговор

В Магнитогорске осужден учредитель потребительского кооператива, похитивший у вкладчиков свыше 133 миллионов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал магнитогорца виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере.

В суде установлено, что южноуралец, являясь учредителем и региональным менеджером потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит», в период 2011-2016 годов совершил хищение денежных средств пайщиков.

«Принимая личные сбережения граждан под высокие проценты, обещая своевременный возврат сбережений и выплату финансово не обоснованных процентов за пользование денежными средствами, применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды, похитил свыше 133 миллионов рублей у 487 пайщиков кооператива – жителей Челябинской и Свердловской областей, основная масса которых – люди преклонного возраста, пенсионеры», – рассказали в надзорном ведомстве.

После этого мужчина оформлял фиктивные договоры займа на родственников и друзей, выплачивал ежемесячные лизинговые платежи на 15 автомобилей представительского класса, платил по кредитам и приобретал различное имущество. Всего злоумышленник легализовал таким образом около 46 миллионов рублей.

Суд приговорил его к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Исковые требования потерпевших удовлетворены судом в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.18

За месяц с небольшим на южноуральских водоемах погибло два десятка человек. / Дожди, грозы и град: погодные условия на Южном Урале оставляют желать лучшего. / В Челябинской области суд отправил в колонию алиментщицу, напавшую на пристава. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»