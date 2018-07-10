Не тех хвалили и наказывали: в колониях Южного Урала нашли нарушения

Прокуратура Челябинской области вскрыла нарушения законодательства в двух исправительных колониях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, руководство надзорного ведомства провело проверки в федеральных казенных учреждениях ИК-1 и КП-7 регионального ГУФСИН – исправительной колонии строгого режима и колонии-поселения.

«Посещены общежития, предназначенные для проживания осужденных мужчин и женщин, штрафные помещения, медицинские части, коммунально-бытовые помещения исправительных учреждений. Также проведен прием осужденных по различным вопросам, которым даны соответствующие разъяснения», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлены нарушения требований действующего законодательства в части несоблюдения требований режима, пожарной безопасности, материально-бытового обеспечения осужденных.

По результатам проверки начальнику территориального органа ФСИН России и руководству ФКУ КП-7 ГУФСИН России по Челябинской области внесены представления.

Кроме того, принесен протест на приказ о поощрении осужденного, отменены три незаконных постановления о применении к осужденным мер взыскания.

Устранение нарушений закона поставлено в прокуратуре области на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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