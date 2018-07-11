Клещевой энцефалит подтвердился у десяти южноуральцев

У 10 жителей Челябинской области подтвердился диагноз «клещевой энцефалит».

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Росприроднадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 6 июля в медицинские организации Южного Урала обратилось 12 тысяч 499 пострадавших от укуса клещей, в том числе 3 тысячи 34 ребенка, из них за последнюю неделю – 1 тысяча 436 пострадавших. За аналогичный период 2017 года пострадало 15 тысяч 530 человек, в том числе 3 тысячи 467 детей.

Госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции 112 человек, в том числе 9 детей. Зарегистрировано в текущем году 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

С начала сезона в области исследовано от населения 2 тысячи 853 клеща на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,7% клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 17,3% – боррелиями.

С целью предупреждения укусов клещей продолжается противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 5 тысяч 820,4 гектара. Организация экскурсий, походов, прогулок за пределы загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.18

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