В Челябинской области задержали 70 тысяч литров контрабандного бензина

Таможенники и полиция задержали на границе в Челябинской области крупную партию нефтепродуктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники ведомства совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте пресекли незаконный ввоз топлива в крупном размере.

На КПП «Мариинское» (Брединский район) задержаны две автоцистерны с бензином, который везли из Казахстана в Челябинскую область. В документах горючее было заявлено как относящееся к экологическому классу К5. Однако результаты экспертизы эти сведения не подтвердили – бензин не соответствовал действующим стандартам.

Согласно российскому законодательству, ввоз и обращение топлива такого экологического класса запрещены еще с 2016 года. Изъято более 70 тысяч литров бензина, стоимостью около 3 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) стратегически важных ресурсов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Ведется следствие.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.07.18

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