Федеральное руководство Торгово-промышленной палаты посетило ММК

Руководители ТПП высоко оценили технологический уровень ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», для участия в торжествах по случаю 20-летия Магнитогорской торгово-промышленной палаты, Магнитку посетила представительная делегация торгово-промышленных палат. Гости побывали на промышленной площадке ММК.

В составе делегации вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин, уполномоченный по работе с территориальными ТПП Борис Озеров, президенты республиканских, областных и городских ТПП Уральского региона. Руководители системы ТПП РФ вместе с министром экономического развития Челябинской области Сергеем Смольниковым посетили ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», где смогли ознакомиться с самыми современными производственными комплексами комбината, такими как толстолистовой стан 5000 и стан 2000 холодной прокатки.

«Такие предприятия, как Магнитка, – это не только наше наследие индустриальной эпохи советского времени, но и глубокая модернизация нынешнего времени. Это очень сложно поддерживать и тем более – развивать в нынешних непростых и очень жёстких конкурентных условиях. И вот эта работа – она видна» – отметил вице-президент федеральной торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин.

Не стеснялся в эпитетах и Сергей Смольников – министр экономического развития Челябинской области. Он считает ММК лидером инновационных процессов не только в регионе, но и в стране. Кроме этого, именно промплощадка ММК стала базой для внедрения совершенно новых форматов взаимодействия крупного и среднего бизнеса на базе индустриального парка. Ещё не заработавший в полную мощность, парк уже стал примером для подражания и ярким образчиком конструктивного сотрудничества разных по весовой категории бизнес-структур. И в этом цели промышленного гиганта и торгово-промышленной палаты совпадают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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