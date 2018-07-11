В Челябинске маршрутка въехала в дерево: пострадали семь пассажиров

Семь пассажиров челябинского маршрутного такси пострадали в аварии на скользкой дороге.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 10 июля, в Тракторозаводском районе города около 18:30.
Водитель маршрутного такси №86 не справился с управлением на скользкой трассе: пытаясь обогнать ехавшую впереди машину, он врезался в дерево.
врезалась в дерево – пострадали семь человек.
На момент ДТП в автомобиле находились девять пассажиров, в том числе два ребенка. Семеро челябинцев пострадали: пятилетний мальчик сломал ногу, одна из женщин получила резаную травму губы, 15-летняя девочка получила ушиб запястье. Всех их, а также еще четырех женщин с ушибами госпитализировали в различные больницы Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.07.18
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